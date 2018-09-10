“الأفريكوم” تنفي إقامة قاعدة سرية أمريكية في شرق ليبيا

نفت القيادة العامة الأمريكية فى أفريقيا”الأفريكوم” شائعة إقامة قاعدة سرية لها في شرق ليبيا.

و نقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن قيادة “الأفريكوم” ،قولها في وقت متأخر من مساء الأحد، إن التصريحات التي نسبتها قناة النبأ الفضائية المحسوبة على “الإخوان المسلمين” في ليبيا الأحد إلى قائد “الأفريكوم” الجنرال توماس وولدهاوزر، نقلاً عن حساب مزيّف يحمل اسمه فى موقع تويتر، لا تُعرف الجهة التي تقف خلفه، “لا أساس له من الصحة” .

وأوضحت الأفريكوم، أن هذه التصريحات مزيفة، مشيرة إلى أنه تم حذف الحساب المزيف للجنرال توماس وولدهاوزر من موقع التواصل الاجتماعى، “تويتر”.