الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجيش ضد الكرامة في الدوري السوري



تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السوري والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الجيش والكرامة.

ويلتقي أيضا الوثبة منافسه المجد ويلعب حطين ضد الجزيرة ويواجه الوحدة منافسه الفتوة كما يحل الاتحاد أهلي حلب ضيفا على جبلة ويلعب الطليعة ضد تشرين.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجيش والكرامة في الدوري السوري، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الجلاء) في العاصمة السورية دمشق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت سوريا.

وتذاع المباراة عبر القناة التربوية السورية بجانب بث مباشر عبر SADA FM SPORTS.

ترتيب الفريقين

يحتل الجيش المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعدما حقق فوزا واحدا وتعادلين دون هزيمة ، وسجل هدفين واستقبل هدفا.

ويحتل الكرامة المركز السابع برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزا وتعادلا وتلقى هزيمتين ، وسجل هدفا واستقبل 3 أهداف.

وفاز الكرامة في آخر لقاء ضد الجيش بنتيجة 1-0 يوم 7 مايو الماضي ببطولة الدوري السوري بينما كان آخر فوز للجيش بنتيجة 2-0 يوم 25 أكتوبر 2019.

ويعد الجيش الأكثر تتويجا بلقب الدوري السوري برصيد 17 مرة آخرها موسم 2018 – 2019 وخلفه الكرامة برصيد 8 ألقاب آخرها موسم 2008 – 2009.

أسلحة الكرامة

يسعى الكرامة لتحقيق الفوز على حساب منافسه الجيش وحصد الفوز للتقدم في جدول الترتيب.

ويقود الكرامة المدير الفني فواز مندو الذي يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ظل أنباء حول إقالته من منصبه.

ويعتمد الكرامة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشيخ وأمامه الرباعي إبراهيم الزين وعبدالله جنيات وعبدالملك عنيزان وعمرو جنيات في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط تامر حاج محمد وبجواره عبدالله زقريط وعبدالرزاق بستاني وعلى الأطراف محمود الأسود ومحمود حلواني وفي الهجوم علي خليل.

أوراق الجيش

يأمل الجيش أيضا حصد الانتصار من أجل التقدم أيضا في جدول الترتيب والفوز على الكرامة.

ويقود الجيش المدير الفني حسين عفش والذي أكد عبر الصفحة الرسمية لناديه في موقع فيسبوك قبل اللقاء أن أي مدرب يسعى لتحقيق النتائج الإيجابية وهو ما يسعى لتحقيقه في مباراة الكرامة.

ويعتمد الجيش على تشكيلة تضم حارس المرمى عبداللطيف نعسان وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد الصالح ويوسف محمد ورضوان الأزهر وأحمد الخصي.

ويقود خط الوسط محمد شريفة وأحمد رجب ومؤمن ناجي بينما يقود خط الهجوم أسامة أومري ومحمد الواكد وشادي الحموي.

وقال عبد الفتاح الأغا ، نجم منتخب سوريا الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وبمثابة مواجهة قمة في ظل صراع الصدارة على اللقب.

وأشار إلى أن الكرامة لديه بعض العناصر المميزة كما أن الجيش لديه العديد من اللاعبين الموهوبين وعناصر الخبرة مثل الصالح والحموي وأسامة أومري.