أطباء يعثرون على "ديدان" في دماغ رجل يعاني من صداع نصفي

وجد رجل في الخمسينات من عمره نفسه محتجزًا في غرفة المستشفى بسبب صداع نصفي متفاقم، لكن ما اكتشفه الأطباء كان صادمًا!.

الصداع الذي كان يعاني منه كان ناتجًا عن وجود يرقات دودة شريطية طفيلية في دماغه، إذ يبدو أنه اصطاد هذا العدوى عندما تناول لحم خنزير مقددا غير مطبوخ جيدًا.

قصة هذا الرجل الأمريكي، الذي لم يُكشف عن هويته، أثارت اهتمام العديد من الأطباء، إذ إنه شهد تغيرات مفاجئة في نوعية وتكرار الصداع النصفي لديه، ما دفعه للبحث عن مساعدة طبية.

لكن الفحوصات كشفت عن شيء أكبر بكثير، إذ أظهرت الأشعة المقطعية وجود أكياس مملوءة بالسوائل في دماغه، فيما بينت الاختبارات تواجد أجسام مضادة لمرض يسمى "داء الكيسات المذنب العصبي".