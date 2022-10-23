تطورات إصابة فالفيردي وكريم بنزيما وموعد عودتهما للمشاركة في مباريات ريال مدريد

كشفت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريغيز، عن آخر التطورات الخاصة بإصابة ثنائي ريال مدريد، كريم بنزيما وفيدريكو فالفيردي.

وتعرض فالفيردي للإصابة مع نهاية مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، مساء أمس، التي جمعتهما في بطولة الدوري الإسباني، بينما لم يشارك بنزيما بسبب إصابته.

وأوضحت التقارير، أن "فالفيردي اجتاز الفحوصات الطبية، إذ لا يعاني اللاعب من إصابة خطيرة، فقط مجرد ضربة في الفخذ، ولن يشارك في مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا".

وأضافت التقارير، أن "فالفيردي وكريم بنزيما يتم إعدادهما للمشاركة ضد جيرونا يوم الأحد المقبل".