نيويورك تصنف الشبكات الاجتماعية "خطراً على الصحة العقلية"

قال عمدة نيويورك إريك آدامز إن المدينة صنفت وسائل التواصل الاجتماعي على أنها خطر على الصحة العقلية للشباب، لتصبح بذلك أول مدينة أمريكية كبرى تتخذ مثل هذا الإجراء.

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري عن عمدة المدينة قوله، خلال خطاب سنوي، إن "شركات مثل TikTok، وYouTube، وFacebook تغذي أزمة الصحة العقلية من خلال تصميم منصاتها بميزات خطيرة ومسببة للإدمان".

وأوضح بأن مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أشوين فاسان، "أصدر إشعارًا يصنف رسميًا وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها خطرًا على أزمة الصحة العامة في المدينة".

وبحسب تقرير الصحة العقلية الصادر عن مدينة نيويورك، فإن 77% من طلاب المدارس الثانوية يقضون ثلاث ساعات أو أكثر يوميا أمام الشاشة في أوقات فراغهم.

وفي عام 2021، أظهرت دراسة بأن 38% من طلاب المدارس الثانوية لديهم شعور باليأس دفعهم إلى التوقف عن ممارسة أنشطتهم المعتادة، فيما أكدت دراسة سابقة بأن وسائل التواصل الاجتماعي تقوض احترام الطلاب لذاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وقدرتهم على إدارة وقتهم بفعالية.