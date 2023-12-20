"ستاربكس" تصبّ جام غضبها على وسائل التواصل الاجتماعي

قال لاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة مقاهي ستاربكس، إن المحتجين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "متأثرون بالتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي" بشأن مواقف الشركة.

وأشار في رسالة للموظفين أمس الثلاثاء، إلى أن العديد من مقاهي ستاربكس تعرّضت لحوادث تخريب، موضحًا أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرّض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصلت إلى إطلاق حملات مقاطعة في بعض الدول العربية.