من المعروف أن كلًا من تمارين القوة ورفع الأثقال، وتمارين القلب (الكارديو)، كالجري، والسباحة، وركوب الدراجات، والقفز بالحبل؛ هي من الأنشطة الرياضية المفيدة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد، قد يعتقدون أن تمارين القلب (الكارديو) هي الحل الأمثل.

ولكن على الرغم من أهمية دمجها، بيد أنها ليست التذكرة الذهبية لفقدان الوزن، وفقًا لخبراء اللياقة البدنية.

في الواقع، يُعتقد الآن أن تدريب الأثقال أكثر فائدة لأولئك الذين يتطلعون إلى خفض محيط الخصر لديهم.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، يقول خبير اللياقة البدنية والمدرب عبر الإنترنت ريفر هاردي إن "إحدى أكبر الخرافات في صناعة اللياقة البدنية هي أن تمارين القلب أفضل من تدريب الأثقال، في حين أن رفع الأثقال يعني في الواقع أن جسمك سيحرق الدهون لفترة أطول".

وأوضح أنّ "تمارين القلب لها مكانها ضمن روتين التمرين ولكنها الأقل أهمية من بين الاثنين".

وأضاف الخبير أن تدريب الأثقال يجب أن يكون "العمود الفقري" لبرنامجك، ونصح بأن القاعدة الرائعة للبدء هي ثلاثة تمارين لرفع الأثقال لمدة 45 دقيقة، تليها 15 دقيقة من تمارين القلب بعد جلسة التدريب.

وعلق هاردي: "كن قويًا باستخدام الأوزان وستظل تحرق السعرات الحرارية تمامًا كما تفعل مع تمارين القلب ولكن كفائدة ستغير شكل عضلاتك وجسمك، وهو أمر لن تفعله تمارين القلب".

وبحسب خبير اللياقة، فإنّ تمارين المقاومة والأثقال "أكثر فعالية من تمارين القلب في بناء العضلات الخالية من الدهون، وتحرق كتلة العضلات سعرات حرارية أكثر أثناء الراحة مقارنة بالأنسجة الأخرى، بما في ذلك الدهون".

وبرر المدرب الشخصي سولومون كينادي قائلًا، إن "العضلات تحتاج إلى طاقة للحفاظ على نفسها، لذا؛ كلما زاد عدد العضلات لديك، كلما زاد حرق السعرات الحرارية في جسمك أثناء الراحة".