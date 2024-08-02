حذَّر طبيب من طريقة تقليم أظافر القدمين، مشددًا على أنه "يجب تقليمها بطريقة معينة" تجنبًا لمخاطر صحية محتملة.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد الطبيب جو ويتينغتون أن "طريقة تقليم أظافرك قد تجعلك عرضة للالتهاب وحتى العدوى". وحث على ضرورة قص أظفار القدم بشكل مستقيم بدلاً من اتباع منحنى الظفر.

وقال إن "تقليم الأظافر مع المنحنى، قد يؤدي إلى ظهور ظفر في القدم"، معلقًا في مقطع فيديو بثه في "تيك توك": "يقوم بعض الأشخاص بقطع جوانب أظافر أقدامهم لتجنب نموها إلى الداخل، لكن هذا قد يؤدي في الواقع إلى تفاقمها.

وأوضح أن تقليم الأظافر مع المنحنى قد يؤدي إلى خروج الظفر في جوانب إصبع القدم، مما يؤدي إلى ثقب الجلد، ونمو الظفر إلى الداخل، لافتًا إلى ضرورة تقليمها بشكل مستقيم.

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كما شدد على ضرورة تجنب تقليم الأظافر بشكل قصير جدًا، ناصحًا ببرد أي حواف حادة للحفاظ على النعومة، مما يقلل من فرصة ظهور الأظافر تحت الجلد.

وهذه ليست نصيحة الطبيب ويتينغتون وحدها، إذ تدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية ذلك، وتصف ظفر القدم الناشب بأنه حالة "شائعة" لكنها "مؤلمة".

وأوضحت الهيئة أنه "إذا كان إصبع قدمك أحمر اللون ومؤلمًا ومتورمًا، وكان الظفر منحنيًا في إصبع قدمك، فمن المحتمل أن يكون ذلك تحت الجلد. قد تؤدي العدوى الناجمة عن الظفر الناشب إلى تسرب القيح من إصبع القدم والشعور بالحرارة أو الارتعاش".

وإذا كنت تعاني من مرض السكري وأظفر نامٍ في القدم، فقد تكون مشاكل القدم أكثر خطورة.