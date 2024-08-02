رغم أن العديد من محبي القهوة يستمتعون بفنجان القهوة الأول بمجرد استيقاظهم في الصباح، إلا أن الخبراء قالوا إن هذا ليس مفيدًا بالضرورة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على الشعور باليقظة.

وليس سرًا أن الكثيرين لا يستطيعون العمل دون فنجان القهوة الصباحي، لكن خبراء قالوا إنه "يجب عليك الانتظار".

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، يرى خبراء في القهوة أن "تناول القهوة كأول شيء في الصباح يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، عندما يتعلق الأمر بالبقاء مستيقظًا في فترة ما بعد الظهر".

وأوضحوا أن "القفز مباشرة إلى القهوة في الصباح قد لا يكون أفضل فكرة إذا أردنا البقاء مستيقظين دون الانهيار في منتصف فترة ما بعد الظهر. كل هذا يرجع إلى الإيقاعات الطبيعية لجسمنا".

ويضيف الخبراء أن "الجسم يصنع شيئًا يسمى الأدينوزين - الذي يجعلك تشعر بالنعاس - والكورتيزول، أو ما يسمّى بـ "هرمون التوتر". وتؤثر هاتان المادتان الكيميائيتان على مدى تناول جرعتنا اليومية من الكافيين".

ويبدأ الأدينوزين منخفضًا في الصباح بعد أن نستيقظ لأول مرة، ويزداد أكثر وأكثر على مدار اليوم، لذلك بحلول وقت النوم، تكون متعبًا بشكل طبيعي. ومن ناحية أخرى، يكون الكورتيزول في أعلى مستوياته في الصباح.

لذا، قد لا تكون القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة هي الطريقة الأفضل لإبقاء الساعة الداخلية لجسمك في المسار الصحيح، وذلك لأنها تحارب المواد الكيميائية الأخرى في دماغك والتي تحاول جميعها القيام بأشياء مختلفة من أجلك.

إن شرب الكافيين أول شيء في الصباح يمكن أن يسبب "تعارضًا بين المواد الكيميائية" مما قد يجعلك "غير مركّز وغير منتج". وبدلاً من ذلك، يوصي الخبراء بتناول أول فنجان من القهوة بعد ساعة من الاستيقاظ.