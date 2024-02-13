الولايات المتحدة.. زيادة مقلقة بالولادات المبكرة "دون أسباب محددة"

شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة زيادة مثيرة للقلق في معدل الولادات المبكرة، وفقًا لتقرير نشره موقع The Hill، صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وكشفت بيانات المركز عن ارتفاع بنسبة 12% في الولادات المبكرة بين عامي 2014 و2022، ما أثار القلق بين العاملين في المجال الطبي والباحثين. وفي حين أن الأسباب الدقيقة لا تزال غير معروفة، يشير الخبراء إلى أن مجموعة من العوامل قد تسهم بهذا الاتجاه، بما في ذلك صحة الأم والتأثيرات البيئية.

ومن عوامل الخطر المرتبطة بالولادة المبكرة، الحالات المرضية المشخصة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد قبل الحمل أو أثناءه. ويبلغ معدل انتشار مرض السكري بين السكان البالغين في الولايات المتحدة حوالي 11 بالمئة.

كما تظهر معدلات الإصابة بسكري الحمل مسارًا تصاعديًا. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل آخذ في الارتفاع، مع ملاحظة أن النساء المولودات في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين كن أكثر عرضة للإصابة باضطراب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بمقدار الضعف مقارنة بالنساء المولودات في الخمسينيات من القرن الماضي، وفقا لبحث أجراه المعهد الوطني للقلب والرئة والدم.