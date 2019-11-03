فيلم ”نورا تحلم“ يفوز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية‎

فاز الفيلم التونسي ”نورا تحلم“ للمخرجة هند بوجمعة بجائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الثلاثين، والتي أسدل الستار عليها مساء السبت، كما فازت بطلة الفيلم هند صبري بجائزة أفضل ممثلة.

والفيلم هو العمل الروائي الأول لمخرجته، ويتناول قصة امرأة من طبقة شعبية متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، لكن سلوك زوجها الإجرامي ودخوله إلى السجن يجعلها تتطلع إلى تغيير هذه الحياة والبحث عن مستقبل أفضل.

وقالت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ”جائزة التانيت الذهبي تُمنح إلى شريط (فيلم) اتقن التحكم في السيناريو والإخراج“.

وحصل فيلم ”أتلانتيك“ للمخرجة السنغالية ماتي ديوب على التانيت الفضي، فيما فاز فيلم ”سيدة البحر“ للمخرجة السعودية شهد أمين بجائزة التانيت البرونزي.

وحصل الفيلم السوداني ”ستموت في العشرين“ على جائزة أفضل سيناريو، كما حصل الفيلم المغربي ”آدم“ على جائزة أفضل تصوير.

وحملت دورة هذا العام من المهرجان اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد، الذي تولى إدارة الحدث السينمائي الأبرز في تونس خلال الدورتين السابقتين.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، حصل الفيلم السوداني ”الحديث عن الأشجار“ للمخرج صهيب قاسم على جائزة التانيت الذهبي، وحصل الفيلم السوري ”من أجل سما“ للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس على جائزة التانيت الفضي، وحصل الفيلم التونسي ”الغياب“ للمخرجة فاطمة الرياحي على جائزة التانيت البرونزي.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فقد فاز الفيلم التونسي ”قصة حقيقية“ للمخرج أمين لخنش بجائزة التانيت الذهبي، وفاز الفيلم التونسي ”شارتر“ للمخرج صبري بوزيد بجائزة التانيت الفضي، وذهب التانيت البرونزي لفيلم ”متونزي“ من جنوب أفريقيا.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، فاز بالتانيت الذهبي فيلم ”من طين“ للمخرج التونسي يونس بن سليمان، وفاز بالتانيت الفضي فيلم ”باسيفيك“ للمخرجة اللبنانية إنجي عبيد، وحصل على التانيت البرونزي الفيلم السينغالي ”خمس نجوم“ للمخرج مام يوري تيوبو.

وخلال حفل الختام الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، انتزع الفيلم الروائي ”نجمة الصبح“ للمخرج السوري جود سعيد جائزة الجمهور التي يقدمها المهرجان بناء على استطلاع يجري طوال أيام الدورة.