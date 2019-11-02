الإمارات والسعودية تستحوذان على ثلث أكبر 100 مصرف عربي

أظهرت تقارير مصرفية حديثة أن الإمارات والسعودية تستحوذان على نحو ثلث أكبر 100 مصرف عربي، التي يزيد إجمالي أصولها على 3 تريليون دولار.

وأشارت التقارير الصادرة عن مجلة ”بانكر“ في لندن واتحاد المصارف العربية في بيروت، إلى أن 17 بنكًا من أكبر 100 مصرف عربي تتواجد في الإمارات، في حين يوجد 12 مصرفًا عملاقًا في السعودية.

ووفقًا للتقارير، بلغ إجمالي أصول أكبر 100 مصرف عربي نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت ودائع العملاء حوالي 2.1 تريليون دولار ووصل رأسمال تلك المصارف إلى أعلى مستوى وهو 452 مليار دولار.

وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك البنوك نحو 1.8 تريليون دولار، في حين حققت أرباحًا صافية بمقدار 48 مليار دولار العام الماضي.

وأضحت التقارير أن 61 مصرفًا من تلك البنوك تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ موجوداتها نحو 2.3 تريليون دولار، أي 75% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك.

وأشارت إلى وجود 22 مصرفًا إسلاميًا، ضمن أكبر 100 بنك عربي، يتركز 21 منها في دول الخليج، ويبلغ إجمالي أصولها نحو 548 مليار دولار.

وأظهرت التقارير أن الإمارات استحوذت على نحو 24% من إجمالي أصول أكبر 100 مصرف عربي، بموجودات بلغت 756.8 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، تلتها السعودية بنسبة 19.4% وأصول بمقدار 617 مليار دولار.

وجاء في التقارير أن 12 من أكبر المصارف العربية تتواجد في لبنان، فيما تتركز 10 مصارف في كل من الكويت وقطر، و7 في كل من البحرين والمغرب، و6 في مصر، و5 في كل من سلطنة عمان والجزائر، و3 في كل من العراق والأردن، واثنان في ليبيا، ومصرف واحد في تونس.

وحول أكبر 5 مصارف عربية، احتل بنك قطر الوطني المركز الأول، من حيث الأصول التي بلغت 243.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام، تلاه بنك أبوظبي الوطني بأصول بلغت حوالي 211 مليار دولار، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 146.5 مليار دولار، والبنك الأهلي التجاري السعودي بحوالي 127.6 مليار دولار، وبنك أبو ظبي التجاري بأصول بلغت 113.6 مليار دولار.