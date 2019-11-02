الأمن التونسي يوقف الفنانة رانية القابسي

أوقفت قوات الأمن التونسية، مساء السبت، الفنانة رانية القابسي في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية وذلك على خلفية إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج قبل حوالي عام ، وفق ما أوردته صحيفة الشروق المحلية.

بدورها نشرت الممثلة المسرحية هناء شعشوع تدوينة على صفحتها بـ“فيسبوك“ قالت فيها إنّه تم إيقاف الممثلة رانية القابسي في منطقة البحيرة على خلفية شيكات دون رصيد.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قررت بوقت سابق سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 عاما مع النفاذ العاجل.

وتواجه رانية القابسي الحكم بالسجن من اجل إصدارها شيكات دون رصيد وتأسيسها لشركة وهمية.