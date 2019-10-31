الأمم المتحدة: الجفاف يهدد 45 مليون نسمة بانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

سيجد 45 مليون شخص أنفسهم في وضع من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الستة المقبلة في أفريقيا الجنوبية؛ بسبب ”أسوأ جفاف“ يضرب هذه المنطقة منذ 35 سنة، كما أعلن يوم الخميس برنامج الغذاء العالمي.

وهناك حاليًا 11 مليون شخص في وضع خطير من انعدام الأمن الغذائي في تسع دول من هذه المنطقة (أنغولا وسوازيلاند وليسوتو ومدغشقر وملاوي وناميبيا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي)، بحسب بيان صادر عن البرنامج.

وأضاف المصدر نفسه أن الوضع سيتفاقم في الأشهر المقبلة مع ”45 مليون شخص، وهو رقم قياسي“ للذين سيحتاجون إلى مساعدة غذائية في مجمل المنطقة.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت أفريقيا الجنوبية سنة واحدة تساقطت فيها الأمطار بشكل طبيعي بحسب برنامج الغذاء، الذي أوضح أن استمرار الجفاف والأعاصير والفيضانات جميعها ساهمت في إتلاف المحاصيل.

وقالت مارغريت ماول المديرة الإقليمية في البرنامج لأفريقيا الجنوبية: ”نواجه أسوأ جفاف منذ 35 عامًا في المناطق الوسطى والغربية“ لأفريقيا الجنوبية.

وأضافت أن هذه الأزمة الغذائية تتفاقم بسبب البطالة المتزايدة ونفوق المواشي على نطاق واسع، وزيادة أسعار المواد الغذائية.

وقال ألان أونيبون من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: ”تبين أن تأخر تساقط الأمطار مع فترات طويلة من الجفاف وإعصارين كبيرين والتحديات الاقتصادية كلها عوامل كارثية على الأمن الغذائي“ في أفريقيا الجنوبية.

وهذا العام ضرب المنطقة، وخصوصًا موزمبيق، إعصاران مدمران، تسببا بتهجير مئات آلاف الأشخاص.

وأضاف أونيبون: ”يجب علينا تلبية الحاجات الغذائية الملحة لملايين الأشخاص، وأيضًا الاستثمار لتأمين وسائل تسمح للأفراد المهددين بالجفاف والفيضانات والعواصف التي باتت أكثر تكررًا وخطورة، بالصمود“.

وقال البرنامج إن ملاوي وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي ستكون الدول الأكثر تضررًا في المنطقة في السنوات المقبلة بهذه الأزمة المناخية.