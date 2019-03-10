ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب إلغاء حفل زفافها (بالفيديو)

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، لأول مرة، كواليس إلغاء حفل زفافها قبل إتمامه بساعات، لافتًة إلى أنها أبلغت زوجها السابق، رجل الأعمال المصري، محمد عبد ربه، وأهله وأهلها بأنها لن تأتي للحفل قبل موعده بـ24 ساعة، إلا أنهم أصروا على إقامته ظنًا منهم أنها تهددهم فقط.

وأوضحت ناهد، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني، عبر برنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة ”إم بي سي“، أنها لم تذهب للحفل، قائلًة لنفسها: ”محدش هياخد باله“.

وعن سبب رفضها حضور حفل زفافها، قالت: ”وقعت (خناقة) بيني وبين زوجي“، مؤكدةً أنها مشكلة بسيطة، وليست بسبب الخيانة أو قائمة المنقولات الزوجية كما أُشيع، ولكنها لم تشعر بالأمان معه، فقررت عدم الحضور، بحسب قولها.

وأشارت إلى أنها ليست مثل أي فتاة تحلم بالزواج، موضحة: ”لا أبحث عن الزواج، أنا مرتبطة بأهلي جدًا، أمي وشقيقي، ولو كانت العلاقة والحياة التي سأذهب إليها لن تضيف لي فلن أبدأها“.

وتابعت: ”أنا سعيدة جدًا بحياتي حاليًا، وأيضا كلابي، وأعتبرهم مثل أولادي، ولن أفكر في الزواج في الفترة الحالية“، مضيفًة: ”قراري بإلغاء حفل زفافي كان أصوب قرار اتخذته في حياتي“.

من جانبها، كشفت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة المصرية ناهد السباعي، أنها السبب في خطوبة ابنتها وزواجها وأيضًا انفصالها، وإلغاء حفل الزفاف، لافتًة إلى أنها كانت تضغط على ابنتها بأنها تريد حفيدًا، وأنها تخاف عليها.

وأضافت في مداخلة هاتفية بالبرنامج نفسه: ”ابنتي وافقت على الخطوبة لترضيني، سبب الانفصال مشاداة كلامية بين زوج ناهد وأحد الأشخاص في الشارع، بسبب انقطاع الفستان، وهو ما أصابنا بعدم الأمان، فتركناه واتخذنا قرارًا بالانفصال“.