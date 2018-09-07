بسبب “خناقة”.. الفنانة ناهد السباعي تلغي حفل زفافها قبل ساعات من إقامته

أكدت وسائل إعلام محلية إلغاء الفنانة المصرية ناهد السباعي حفل زفافها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، قبل ساعات من إقامته في أحد الفنادق بالعين السخنة اليوم.

وقالت مصادر مقربة من الفنانة إن خلافا نشب بين الزوجين اللذين عقدا قرانهما يوم الجمعة الماضية، تسبب في إلغاء الحفل.

وقالت تقارير سابقة إن الفنانة عقب عقد قرانها، طلبت قبل حفل الزفاف من كل الحضور عدم نشر أي صورة أو فيديو من حفل زفافها، فهي ترغب في أن تكون الأجواء بها خصوصية وبعيدة عن مواقع التواصل.

وكانت ناهد السباعي احتفلت بعقد قرانها يوم الجمعة الماضية في مسجد محمد علي في القلعة، متوجة بذلك قصة حب مع رجل الأعمال محمد عبد به استمرت عامين.