بعدما وصفه بـ“رد سجون“.. علاء مبارك يرد على إهانة عمرو أديب بهذا الفيديو

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب مجددًا، على خلفية الحرب الكلامية التي نشبت بينهما مؤخرًا.

ونشر علاء مقطع فيديو قديم على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، يتضمن أجزاء مقتضبة من حديث سابق لـ“أديب“ يتضمن تملقه في أبيه وقت السلطة ويصفه بالقيادة التاريخية والرجل المحترم، وآخر حديث، يهاجم فيها ”الرئيس الأسبق“ ويقول فيه: ”كنت أشتم مبارك في وقته وفي وشه هو واللي يتشددله“.

وعلق نجل مبارك على الفيديو الذي يراه تناقضًا في مواقف الإعلامي قائلًا: ”أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك“.

وكان الإعلامي عمرو أديب، شن في حلقة، 12 فبراير الجاري، من برنامجه ”الحكاية“ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر“، هجومًا حادًا على علاء مبارك، ووصفه بـ“رد سجون“.

وجاء هذا ردًا من أديب، على مقطع فيديو نشره علاء مبارك عبر حسابه على ”تويتر“ حمل عنوان ”بلا تعليق“ يظهر مواقف الإعلامي المثير للجدل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وبعد ثورة 25 يناير.