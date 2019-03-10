ماليزيا ترحل أعضاء بجماعة الإخوان المصرية وتونسيًا متهمًا بالتشدد 

رحلت السلطات الماليزية 6 مصريين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتونسيًا إلى بلدانهم، على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعات إسلامية متشددة.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون في بيان، اليوم الأحد، ”إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص قيل إنهم اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر“.

وأضاف أن التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

وكان هذان الشخصان وهما في العشرينيات من العمر قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016، وتقول الشرطة إنهما ”استخدما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم هناك“.

وقال محمد فوزي: ”يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى“.

واعترف المصريون الخمسة الآخرون بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.

وأوضح محمد فوزي: ”نظرًا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرًا أمنيًا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم.. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة“.

وأشار إلى أن ماليزيين اثنين اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.

وكانت ماليزيا قد اعتقلت مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة بعد أن شن مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير:/ كانون الثاني عام 2016.

وأدى هجوم بقنابل يدوية استهدف حانة على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور في يونيو:/ حزيران 2016 إلى إصابة 8 أشخاص . وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في ماليزيا.