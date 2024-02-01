منح الصيادلة صلاحيات إضافية لعلاج المرضى في إنجلترا
منحت إنجلترا الصيادلة صلاحيات إضافية لعلاج المرضى الذين يعانون من 7 حالات مرضية جديدة يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.
صحيفة "تلغراف" البريطانية، التي أشارت إلى هذه الخطوة، نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أوضحت أن المرضى يمكنهم التواصل مع أكثر من 10 آلاف صيدلاني في إنجلترا، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، ما سيوفر حوالي 30 مليون موعد عند أطباء الطب العام سنويًا.
ويأتي هذا الإعلان عقب تقرير صدر، في أواخر العام الماضي، يشير أن المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة من الربو، وارتفاع ضغط الدم، يمكنهم مراجعة الصيادلة، قريبًا، بدلاً من انتظار رؤية طبيبهم العام، حيث يستطيع الصيادلة إحالة أولئك المرضى لإجراء فحوصات واختبارات الدم، وفقًا للصحيفة البريطانية.
ويقول الصيادلة إنهم قادرون بالفعل على علاج حالات أكثر مما قد تدركه، دون انتظار موعد مع الطبيب العام، حيث يعتبر الصيادلة أكثر من مجرد "مساعدين في المتاجر"، وعلى كل صيدلي أن يدرس لمدة 4 سنوات للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى قضاء عام من المزاولة قبل أن يصبح مؤهلاً.
وأشارت الصحيفة أن الصيادلة يتعلمون علم الأدوية، بما في ذلك الأدوية التي تعمل بشكل أفضل لأي حالة، وعلم التشريح، وعلم الأحياء، مؤكدة أنهم "محترفون، منظمون، وموثوقون بالكامل."
ومع هذا القرار، سيتمكن الصيادلة من تقديم علاجات مناسبة، بما فيها: المضادات الحيوية لحالات عدوى المسالك البولية، وألم الأذن، ولدغات الحشرات المصابة، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الحلق، والقوباء (مرض جلدي)، والقوباء المنطقية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن الهيئة.
كما قالت الصحيفة إنه يمكن للصيادلة المساعدة بشأن الآثار الجانبية أو الفاعلية أو النصائح بشأن تناول بعض الأدوية، فضلاً عن المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، ومجموعة واسعة من الحالات البسيطة؛ مثل: السعال، ونزلات البرد، واضطرابات البطن، والطفح الجلدي، والأوجاع، والآلام، وحروق الشمس، وقمل الرأس.
وتشمل العلاجات التي يمكن للصيادلة تقديمها: عدوى العين، اعتمادًا على مدة الإصابة، وحمى القش، ومرض القلاع، والجراح البسيطة والخدوش، وغيرها، بحسب ما ذكرته "تلغراف".