منح الصيادلة صلاحيات إضافية لعلاج المرضى في إنجلترا

منحت إنجلترا الصيادلة صلاحيات إضافية لعلاج المرضى الذين يعانون من 7 حالات مرضية جديدة يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

صحيفة "تلغراف" البريطانية، التي أشارت إلى هذه الخطوة، نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أوضحت أن المرضى يمكنهم التواصل مع أكثر من 10 آلاف صيدلاني في إنجلترا، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، ما سيوفر حوالي 30 مليون موعد عند أطباء الطب العام سنويًا.

ويأتي هذا الإعلان عقب تقرير صدر، في أواخر العام الماضي، يشير أن المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة من الربو، وارتفاع ضغط الدم، يمكنهم مراجعة الصيادلة، قريبًا، بدلاً من انتظار رؤية طبيبهم العام، حيث يستطيع الصيادلة إحالة أولئك المرضى لإجراء فحوصات واختبارات الدم، وفقًا للصحيفة البريطانية.