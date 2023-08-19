فرنسا توسع صلاحيات الصيادلة لتحسين خدمات التطعيم

أعلن رئيس اتحاد نقابات الصيادلة الفرنسي (USPO)، بيير أوليفييه فاريوت، أنه تم توسيع صلاحيات الصيادلة في مجال التطعيم، حيث يمكنهم الآن أن يوصوا ويعطوا اللقاحات بدون الحاجة إلى وصفة طبية، وذلك بهدف زيادة التطعيم.

وأوضحت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنه أصبح بإمكان الصيادلة تقديم الرعاية والفحوص لأمراض مختلفة، من ضمنها فحص Covid-19 واختبارات توجيه التشخيص السريع، وتوجيه تشخيصي لسرطان القولون والمستقيم.

وأضافت: "كذلك يمكن للصيادلة أيضًا تمديد العلاجات وتوزيع المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل، ويمكنهم تقديم خدمات الاستشارة عن بعد مع طبيب من الصيدلية".

وشدد فاريوت على أنه من المهم أن يتم تطوير الملف الطبي المشترك (DMP)، والذي يمكن أخصائيي الرعاية الصحية الوصول إلى معلومات المرضى مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في تسهيل مراقبة التطعيم وتوزيع المهام بشكل أفضل بين المهنيين الصحيين، وبالتالي الحد من الازدحام في عيادات الأطباء.

ويخضع 60 ألف صيدلي في جميع أنحاء فرنسا للتدريب، وهو عدد لا يكفي لتحقيق الاستجابة للصلاحيات الجديدة.

وقالت "لوفيغارو" إنه "بفضل هذة التوسعات سيتطور دور الصيادلة في نظام الرعاية الصحية، حيث يصبحون شركاء أكثر تفاعلاً في توفير الخدمات الطبية والصحية للناس ، حيث يُمكنهم الآن تقديم الرعاية الأولية والمساهمة في التشخيص والعلاج للعديد من الحالات المختلفة".

المصدر: صحيفة لو فيغارو الفرنسية