وقف بث مسلسل "صاحبة المعالي" بسبب انتقاده الإنفاق الحكومي بموريتانيا

أوقفت السلطات الرقابية في موريتانيا، بث مسلسل انتقد "الإنفاق والفساد" داخل الوزارات الحكومية بطريقة ساخرة.

وجاء وقف بث مسلسل "صاحبة المعالي" الذي يبث في رمضان على قناة الموريتانية، بعد مشهد ينتقد الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة، بحسب وكالة الأخبار المحلية.

وذكر الموقع أن المشهد تضمن حوارا بين مسؤولين في وزارة الثقافة تتحدث فيه من تقوم بدور "صاحبة المعالي" عن إظهار الوثائق إنفاق مبلغ كبير على مهرجان لا يستحق ذلك.