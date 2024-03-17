وقف بث مسلسل "صاحبة المعالي" بسبب انتقاده الإنفاق الحكومي بموريتانيا
أوقفت السلطات الرقابية في موريتانيا، بث مسلسل انتقد "الإنفاق والفساد" داخل الوزارات الحكومية بطريقة ساخرة.
وجاء وقف بث مسلسل "صاحبة المعالي" الذي يبث في رمضان على قناة الموريتانية، بعد مشهد ينتقد الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة، بحسب وكالة الأخبار المحلية.
وذكر الموقع أن المشهد تضمن حوارا بين مسؤولين في وزارة الثقافة تتحدث فيه من تقوم بدور "صاحبة المعالي" عن إظهار الوثائق إنفاق مبلغ كبير على مهرجان لا يستحق ذلك.
وقال منتج المسلسل، فؤاد ولد الصفره، إنه تفاجأ قبل يومين بوقف بث الحلقات على قناة الموريتانية، وعندما تواصل مع المسؤولين أبلغوه بضرورة حذف مشاهد من العمل.
وأكد ولد الصفره لوكالة الأخبار أنه رفض حذف المشهد، حيث إنه لا يحتوي على أيّ خلل أخلاقي أو فني، وإنما نقد موضوعي عام.
وذكر أن المسلسل يتناول نقدا موضوعيا للحياة العامة، دون تحديد قطاع ولا بلد.