"مناف لأخلاق المجتمع".. مسلسل "البراني" يثير جدلا في الجزائر

أثار مسلسل "البراني" جدلًا في الجزائر؛ بسبب مشاهد تركز على العنف وتناول الكحول والمخدرات، أغضبت السلطات ممثلة في لجنة اليقظة المشرفة على متابعة البرامج الرمضانية؛ ما استدعى توجيه إنذار للجهة المنتجة.

واشتمل العمل الدرامي "البراني" (الغريب)، محتوى قيل إنه "مناف لأخلاق المجتمع" بمجرد عرض حلقاته الأولى على قناة "الشروق تي في" الجزائرية الخاصة.

واشتعلت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مدافعين عن المشاهد، وآخرين يرونها "جرعة زائدة من الجرأة واللقطات غير اللائقة"؛ الأمر الذي استدعى تدخل وزارة الاتصال الجزائرية.

وفي حلقة مثيرة للجدل، ظهر "محمد" وهو يعاكس "منال"، إذ كان الشاب يعبر الطريق السريع بسيارته الفاخرة، فيما كانت الفتاة في الأثناء داخل سيارة أجرة، فقام بقطع الطريق أمام سائق "التاكسي" وأخذ الفتاة معه في السيارة، إلى أن استدرجها وجعلها تتناول الحبوب المهلوسة والمخدرات، ثم كانت نهاية الفتاة مأساوية.

كما تضمنت مشاهد أخرى التركيز على تناول الكحول بشكل لافت؛ ما أثار حفيظة نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.