أحفاد الموسيقار محمد عبدالوهاب يكشفون عن مشروع لإحياء تراثه

كشف أحفاد الموسيقار محمد عبدالوهاب عن مشروع يعملون عليه من أجل إحياء تراثه بـ"رؤية وشكل يتناسبان مع جيل الشباب"، بحسب ما كشفت عصمت عبدالوهاب ابنة الموسيقار الراحل لـ"إرم نيوز"، بذكرى وفاته، التي تُصادف الـ4 من شهر مايو/أيار.

وما زال تراث عبد الوهاب الموسيقي خالدا مع الجمهور إلى الوقت الراهن، على الرغم من مرور 33 عامًا على وفاته، إذ احتفلت المحطات الفضائية والإذاعية المصرية بتلك الذكرى عبر عرض أغنياته وأعماله.

وقالت عصمت، التي تكشف لأول مرة عن المشروع، إن "11 حفيدًا للموسيقار عبدالوهاب يعملون سويًا منذ قرابة 3 أعوام على مشروع لإعادة إحياء التراث الموسيقي الخاص به بجهود ذاتية"، معربة عن أملها في أن يلقى المشروع دعمًا من الدولة المصرية.