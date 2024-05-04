مصر.. إعلامي شهير يكشف للمرة الأولى أسباب ابتعاده عن الساحة

كشف الإعلامي المصري توفيق عكاشة، للمرة الأولى، أسباب ابتعاده عن الساحة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر مع القائمين على أمور القنوات الفضائية، إذ إن ما يراه مناسبًا قد لا يراه الآخرون كذلك؛ ما جعله يؤثر الغياب عن المشهد الإعلامي.

وأضاف عكاشة، في حديث لبرنامج " سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أنّ "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، ضاربا المثل بالإعلامي إبراهيم عيسى الذي يختلف معه في كثير من آرائه، لكن هذا لا يؤثر على الود بينهما.

وتابع أنه استشعر أنّ رسالته لم تعد تصل إلى الجمهور، وأنه يحرث في المياه، إذ يطرح رؤية استراتيجية وفلسفة وتوقعات لما هو قادم من دون جدوى، مؤكدًا أنه كان يقدم مدرسة إعلامية جديدة تعتمد على غزارة المعلومات ودقة الرؤية، وكان يخاطب "فئة C" من الجمهور، بينما يخاطب الآخرون "فئة A"، على حد تعبيره.

ويعد توفيق عكاشة من أكثر الإعلاميين المصريين وصولا إلى الطبقات الشعبية في البلاد، لا سيما سكان الأرياف، واشتهر ببرامجه في قناة "الفراعين" التي أسسها عام 2009، وخاطب فيها المشاهدين بلغة جديدة شديدة البساطة لا تخلو من انفعالات، وأداء شبه مسرحي على الهواء مباشرة، ممتزجا بالكثير من الدعابات والطرائف، وبأسلوب مثير للجدل أحيانا.

وفوجىء متابعوه في أكثر من مرة بإعلانه عبر صفحته على "فيسبوك" إصابته بحالة من الاكتئاب وضائقة مالية، حتى أنه اضطر للإعلان عن بيع مقتنيات من بيته وأراضٍ تابعة لوالدته.