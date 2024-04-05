توثيق 3 حالات انتحار في سجن فرنسي خلال شهرين

وثّقت السلطات الفرنسية، انتحار 3 سجناء خلال شهرين في السجن ذاته، بحسب صحيفة "لوفيغارو".

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن رجلا يبلغ من العمر 73 عاما موقوف بتهمة الاغتصاب والاحتيال، أقدم على الانتحار في زنزانته في سجن إيبنال الفرنسي.

وأضافت: "كذلك في 3 و16 فبراير/شباط ، انتحر أيضًا سجينان آخران في مركز الحبس الاحتياطي، عمرهما 23 و38 عامًا".

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه "خلال الشهرين الماضيين، حدثت ثلاث حالات انتحار في السجن ذاته، الأمر الذي يسلط الضوء على المخاوف بشأن الظروف المتعلقة بالسجن".

بدوره، كشف المدعي العام في سجن إبينال، أن النزيل البالغ من العمر 73 عامًا كان موجودًا في زنزانة مكتظة دون مرتبة، وبظروف سيئة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاته، بما في ذلك تشريح الجثة من قبل معهد الطب الشرعي.