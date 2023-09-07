فرنسا تتطلع لمعالجة التنمر في المدارس بعد انتحار مراهق

تعهدت الحكومة الفرنسية مجدداً باتخاذ إجراءات ضد التنمر، بعد انتحار مراهق في ضواحي باريس، يوم الثلاثاء الماضي، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن "المدعين العامين يحققون في انتحار مراهق في منطقة "بواسي" غرب باريس، بعد تعرضه للتنمر في المدرسة".

وأعادت هذه الحادثة، قضية التنمر إلى مركز المناقشات حول التعليم، حيث كان المراهق قد أبلغ عن تعرضه للتنمر في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

واشتكى والدا المراهق في الربيع، من أن مدرسته لا تتعامل مع القضية على محمل الجد، حسبما قال وزير التعليم غابرييل أتال يوم الأربعاء.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لمحطة إذاعة "فرانس إنتر": "إنها مشاعر حزن لنا جميعا عندما لا يرى طفل يبلغ من العمر 15 عاما أي حل سوى الانتحار".

وأوضحت الصحيفة، أن واحدا من كل 10 أطفال في المدارس الفرنسية يعاني من التنمر.

وصعد التنمر إلى قائمة أولويات الحكومة بعد انتحار فتاة تبلغ من العمر 13 عاما شمالي فرنسا، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: "التنمر في المدارس هو آفة مئات الآلاف من الشباب هم الضحايا... لا يمكننا تجاهل أي شيء على الإطلاق، لا يمكننا أن نعتقد أن هذا مجرد عنف بين الأطفال".

ولفت الوزير أتال، إلى أن "أحكام جديدة للعام الدراسي 2023-2024، تتضمن تغييرات كبيرة حيث يمكن نقل مرتكبي التنمر إلى مدرسة مختلفة، بدلاً من إجبار الضحايا على الانتقال، إضافة إلى وجود موظف مسؤول عن مكافحة التنمر".

وأضاف أنه "سيُطلب من المدارس أيضًا إحالة القضايا بشكل منهجي إلى النيابة العامة".

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية