تزامنا مع موسم الحج.. الكويت تصادر آلاف العبوات من ماء زمزم المغشوش (صور)

أعلنت السلطات المختصة في الكويت، اليوم الخميس، عن اكتشاف مخزن يحتوي على آلاف العبوات من ماء زمزم المغشوش، بغرض توزيعها وبيعها في البلاد بالتزامن مع موسم الحج الذي يزيد الإقبال فيه على ذلك الماء المبارك.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، إن فِرقها داهمت مخزنًا يورّد كمية من ماء زمزم "مغشوش" معبأة في علب وجاهزة للبيع في منطقة "حولي".