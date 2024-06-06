تزامنا مع موسم الحج.. الكويت تصادر آلاف العبوات من ماء زمزم المغشوش (صور)
أعلنت السلطات المختصة في الكويت، اليوم الخميس، عن اكتشاف مخزن يحتوي على آلاف العبوات من ماء زمزم المغشوش، بغرض توزيعها وبيعها في البلاد بالتزامن مع موسم الحج الذي يزيد الإقبال فيه على ذلك الماء المبارك.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، إن فِرقها داهمت مخزنًا يورّد كمية من ماء زمزم "مغشوش" معبأة في علب وجاهزة للبيع في منطقة "حولي".
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ضبطت كل الكمية، وهي عبارة عن عبوات بلاستيكية زنة 200 ميلي لتر، وعددها أكثر من 23 ألف عبوة، وقد وضع على كل منها لصاقة "ستيكر" مكتوب عليها "ماء زمزم".
وأظهرت صور نشرتها الوزارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، موظفي الرقابة داخل المخزن، بينما تكدست فيها كراتين مملوءة بعلب الماء المغشوش.
وقال الوزارة، إنه "جارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإحالة الواقعة إلى النيابة التجارية".
ولم يتضح إن كان المخزن قد وزع كميات من المياه المغشوش في الأسواق أم.
وتحظر الكويت استيراد ماء زمزم بغرض تجاري، ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق.