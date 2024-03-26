تفاصيل مؤثرة يرويها عامل توزيع مياه زمزم في السعودية (فيديو)
كشف عامل في مهنة فريدة لا تتوفر إلا في السعودية، التي تضم المسجد الحرام وبئر زمزم، أنه يحظى بمكانة دينية واجتماعية رفيعة، بعد نحو أربعة عقود من عمله في الحرم المكي الشريف وتوزيع مياه زمزم على الحجاج والمعتمرين والمصلين والزوار.
ويعمل غالب حسين في أروقة الحرم المكي، وهو مسؤول عن مراقبة عمال تبريد وتوزيع مياه زمزم، ليصبح شخصية معروفة في الحرم وفي باكستان، موطنه الأصلي الذي يزوره بين فترة وأخرى.
وظهر الرجل، الذي يعمل في سقاية الحجاج والمعتمرين، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية ليحكي عن تفاصيل عمله في تلك المهنة ذات المكانة الرفيعة، حتى من قبل انطلاق الدعوة الإسلامية.
ويقول غالب إن مواطنيه يقبّلون يده عندما يصادفونه في باكستان، ويثنون عليه لكون يده قريبة ومبتلة على الدوام بذلك الماء ذي المكانة الدينية في نفوس المسلمين في جميع أنحاء العالم.
كما أوضح الساقي الباكستاني أنه يتلقى الكثير من طلبات مواطنيه الذين يتصلون به للدعاء لهم ولأمواتهم، وحتى أداء العمرة عنهم في بعض الأحيان.
ويحرص ملايين المسلمين سنوياً على التزود بماء زمزم خلال رحلات العودة من أداء مناسك الحج أو العمرة، إذ يصل لمختلف بقاع العالم بالتزامن مع مشاريع إدارة الحرمين لتوفير الماء والوصول إليه بسهولة في كل المشاعر المقدسة، في الحرمين الشريفين والمدينة المنورة.