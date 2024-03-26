تفاصيل مؤثرة يرويها عامل توزيع مياه زمزم في السعودية (فيديو)

كشف عامل في مهنة فريدة لا تتوفر إلا في السعودية، التي تضم المسجد الحرام وبئر زمزم، أنه يحظى بمكانة دينية واجتماعية رفيعة، بعد نحو أربعة عقود من عمله في الحرم المكي الشريف وتوزيع مياه زمزم على الحجاج والمعتمرين والمصلين والزوار.

ويعمل غالب حسين في أروقة الحرم المكي، وهو مسؤول عن مراقبة عمال تبريد وتوزيع مياه زمزم، ليصبح شخصية معروفة في الحرم وفي باكستان، موطنه الأصلي الذي يزوره بين فترة وأخرى.