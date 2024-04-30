نجوى فؤاد تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وعكتها الصحية الأخيرة
كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد تطورات وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، لافتة إلى أنها تحسنت كثيرا.
وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، "شعرت فجأة بتعب شديد، وسقطت من فوق المقعد في منزلي مغشى علي، وبعد قياس الضغط تبين أنني أعاني من مشكلة، حيث كان ضغطي 45/60، وعلى الفور اتصلوا بالإسعاف ونقلوني إلى المستشفى".
وأضافت: "بعد وصولي للمستشفى مباشرة تم نقلي لغرفة الرعاية المركزة، وقاموا بإعطائي كيس دم وتوصيلي بالتنفس الصناعي بالإضافة إلى محاليل، ظل الأطباء بجواري حتى السادسة صباحا".
وأشارت فؤاد إلى أنها بقيت بالمستشفى لمدة يومين، قائلة: "قاموا بضبط الضغط، وأنا بمنزلي الآن، وأقيس الضغط كل ساعتين، والحمد لله حالتي الصحية أفضل".
وكانت نجوى فؤاد اشتكت إهمالها من قبل نقابة الممثلين، بعد مرضها، مشيرة إلى أن النقابة لا تقدم لها الدعم رغم أنها أفنت عمرها للفن، بحسب قولها؛ الأمر الذي نفاه نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.
وفي تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، قالت نجوى فؤاد: "أنا مريضة منذ عامين، ولا أحد يسأل عني، والنقابة تتكفل بثلث ثمن الأدوية فقط، بحسب مشروع الدواء، الذي اشتركت فيه وأجدده كل عام، وأخبرت الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن رغبتي في تسوية معاشي، إلا أنه أخبرني أن قيمة المعاش التي تصرف هي 600 جنيه فقط".
وأشارت الفنانة المصرية إلى أن أشرف زكي لم يزرها ولا مرة واحدة منذ مرضها، ولا يطمئن عليها تليفونيا، رغم غيابها عن الساحة بشكل تام منذ أكثر من عامين ونصف، بحسب قولها.