نجوى فؤاد تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وعكتها الصحية الأخيرة

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد تطورات وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، لافتة إلى أنها تحسنت كثيرا.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، "شعرت فجأة بتعب شديد، وسقطت من فوق المقعد في منزلي مغشى علي، وبعد قياس الضغط تبين أنني أعاني من مشكلة، حيث كان ضغطي 45/60، وعلى الفور اتصلوا بالإسعاف ونقلوني إلى المستشفى".

وأضافت: "بعد وصولي للمستشفى مباشرة تم نقلي لغرفة الرعاية المركزة، وقاموا بإعطائي كيس دم وتوصيلي بالتنفس الصناعي بالإضافة إلى محاليل، ظل الأطباء بجواري حتى السادسة صباحا".