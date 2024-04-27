نجوى فؤاد توضح لـ"إرم نيوز" تطورات حالتها الصحية
كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد تفاصيل وعكة صحية تعرضت لها خلال الساعات الماضية، وأدت إلى دخولها المستشفى، مؤكدة خروجها من المستشفى بعد تحسن صحتها.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "شعرت بتعب كبير، فاتصلت بالإسعاف الذي نقلني إلى المستشفى، وهناك أجروا لي بعض الفحوصات، وأعطوني بعض المحاليل المسكنة.. وبعد تحسن حالتي خرجت من المستشفى".
وأوضحت أن الوعكة الصحية جاءت نتيجة مضاعفات مشكلة آلام العمود الفقري، التي تعاني منها منذ عامين، لافتة أنها تتناول المسكنات لتخفيف الآلام بعد العملية الجراحية، التي أجرتها خلال الفترة الماضية.
وكانت نجوى فؤاد اشتكت إهمالها من قبل نقابة الممثلين، بعد مرضها، مشيرة أن النقابة لا تقدم لها الدعم رغم أنها أفنت عمرها للفن، بحسب قولها، الأمر الذي نفاه نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.
وفي تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، قالت نجوى فؤاد: "أنا مريضة منذ عامين، ولا أحد يسأل عني، والنقابة تتكفل بثلث ثمن الأدوية فقط، بحسب مشروع الدواء، الذي اشتركت فيه وأجدده كل عام، وأخبرت الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن رغبتي في تسوية معاشي، إلا أنه أخبرني أن قيمة المعاش التي تصرف هي 600 جنيه فقط".
وأشارت الفنانة المصرية إلى أن أشرف زكي لم يزرها ولا مرة واحدة منذ مرضها، ولا يطمئن عليها تليفونيا، رغم غيابها عن الساحة بشكل تام منذ أكثر من عامين ونصف، بحسب قولها.
ومضت نجوى فؤاد قائلة: "ما قلته جزء بسيط مما أعانيه، ولدي الكثير والكثير لكن لن أبوح به بسبب الدكتور أشرف لأنه أخويا وحبيبي ورجل أفضاله كثيرة ومواقفه جميلة، ويساند الجميع في الأفراح والأحزان".