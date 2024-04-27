نجوى فؤاد توضح لـ"إرم نيوز" تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد تفاصيل وعكة صحية تعرضت لها خلال الساعات الماضية، وأدت إلى دخولها المستشفى، مؤكدة خروجها من المستشفى بعد تحسن صحتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "شعرت بتعب كبير، فاتصلت بالإسعاف الذي نقلني إلى المستشفى، وهناك أجروا لي بعض الفحوصات، وأعطوني بعض المحاليل المسكنة.. وبعد تحسن حالتي خرجت من المستشفى".

وأوضحت أن الوعكة الصحية جاءت نتيجة مضاعفات مشكلة آلام العمود الفقري، التي تعاني منها منذ عامين، لافتة أنها تتناول المسكنات لتخفيف الآلام بعد العملية الجراحية، التي أجرتها خلال الفترة الماضية.