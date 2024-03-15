نجوى فؤاد تشكو "إهمالها" بعد مرضها.. ونقابة الممثلين ترد

اشتكت الممثلة والراقصة الشعبية نجوى فؤاد من إهمالها من قبل نقابة الممثلين، بعد مرضها، مشيرة إلى أن النقابة لا تقدم لها الدعم رغم أنها أفنت عمرها للفن، بحسب قولها، ذلك الأمر الذي نفاه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وأضافت نجوى فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "مريضة منذ عامين، ولا أحد يسأل عني، والنقابة تتكفل بثلث ثمن الأدوية فقط بحسب مشروع الدواء الذي اشتركت فيه وأجدده كل عام، وأخبرت الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن رغبتي في تسوية معاشي، إلا أنه أخبرني أن قيمة المعاش التي تصرف هي 600 جنيه فقط".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنّ الفنان أشرف زكي لم يزرها ولا مرة واحدة منذ مرضها، ولا يطمئن عليها تليفونيا، رغم غيابها عن الساحة بشكل تام منذ أكثر من عامين ونصف، بحسب قولها.

وقالت نجوى فؤاد: "ما قلته هو جزء بسيط مما أعانيه، ولدي الكثير والكثير لكن لن أبوح به بسبب الدكتور أشرف لأنه أخويا وحبيبي ورجل أفضاله كثيرة ومواقفه جميلة، ويساند الجميع في الأفراح والأحزان".

بدوره، رد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين على اتهامات الفنانة نجوى فؤاد، مشيرا إلى أن النقابة لم تتخلّ عنها يوما.

وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "النقابة لم تتخلّ في يوم من الأيام عن الفنانة نجوى فؤاد، وهي تعلم ذلك تمام العلم، وأنا على تواصل دائم معها، حيث إن آخر مكالمة جمعت بيني وبينها كانت قبل أيام، بعدما هاتفتها لأطمئن عليها".

واستنكر الفنان المصري تصريحات مواطنته، مشددا أن النقابة لم تتخلّ عن أي عضو بها، سواء كان نجما أو عاملا، والجميع يعلم ذلك.

وبسؤاله عن سبل الدعم التي قدمتها النقابة لنجوى فؤاد، رفض النقيب الإفصاح عنها، معللا: "هذه الأشياء لا يجوز الإفصاح عنها لأنها بمثابة أسرار بين النقابة والعضو".

وتواصل "إرم نيوز" مجددا مع الفنانة نجوى فؤاد لمواجهتها بتصريحات الفنان أشرف زكي، لترد قائلة: "أنا لم أكذب، ولم أقل أي شيء غير الحقيقة".

وتعاني نجوى فؤاد من مشكلة بالعمود الفقري، حيث أجرت عملية جراحية خلال الفترة الماضية، والآن تخضع لجلسات علاج عبارة عن حقن حرارية، تعمل على تسكين الآلام.