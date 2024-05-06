تغريم شركة طيران 66 مليون دولار بسبب "رحلات وهمية"

وافقت شركة "كوانتاس" الأسترالية للطيران على دفع غرامة قدرها 66 مليون دولار، بسبب فضيحة "رحلات الأشباح"، بعد اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها.

وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية، أن الشركة "أقرت بأنها ضللت المستهلكين" من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة. كما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جراء الرحلات الملغاة أو المعاد جدولتها.

وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس-غوتليب، إن "سلوك كوانتاس كان فظيعاً وغير مقبول".

وأضافت "العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات والعمل والسفر، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة".

وأقرت كوانتاس بأنه في بعض الحالات، قام المسافرون بحجز تذاكر على متن رحلات ألغيت "قبل يومين أو أكثر".