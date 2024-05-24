لبنان.. واقعة تحرش بقاصرات في مدرسة تثير غضبا واسعا

كشفت صحيفة النهار اللبنانية تفاصيل قضية تحرش معلم مدرسي بطالبات في مدرسة إيمانويل كفرشيما الثانوية، وقالت إن السلطات الأمنية أوقفت ثلاثة أشخاص بعدما تصدرت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا.

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمنية بدأت التحقيق مع المعلم بعد تحرك من قبل وزارة التربية والتعليم بناءً على شكاوى من أهالي؛ بسبب "سلوكيّات مثيرة للقلق" تجاه بعض الطالبات.

كما أوقفت السلطات الأمنية مسؤولا في المدرسة بسبب عدم إبلاغ القضاء بتفاصيل القضية، إضافة لحارس سبق أن لوحق بهذا الجرم.

وقالت الصحيفة إن الجهات الأمنية حصلت على تسجيلات صوتيّة وصور من شأنها تعزيز التحقيقات.

وكانت المدرسة قالت في بيان إن المعلم المتهم، الذي "فرّ من وجه العدالة، جرى القبض عليه لاحقاً، وهو مطرود من المدرسة وفُصِل منذ ما يقارب شهرين من الآن".

وأكدت الصحيفة أن خضوع مدير المدرسة للتحقيق ليس اتهاما له.