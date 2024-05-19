لبنان.. اتهام "دكتور فود" بتهريب المخدرات في منتجاته

اتهم اللبناني "دكتور فود" الذي يعد أحد المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بجرم "التصنيع والاتجار وتهريب المخدرات"، وذلك بعد تحقيقات أولية أجراها قاضي تحقيق في لبنان.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد حدد القضاء اللبناني جلسة لاستجواب المدعى عليه، غداً الاثنين، للوقوف على تفاصيل القضية، واتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وكان جورج ديب المعروف بدكتور فود، تعرض لاتهام مماثل مطلع العام الجاري، بعد ضبط مخدرات في بعض منتجاته، بينما كانت متّجهة نحو تركيا عبر المطار.