لبنان.. اتهام "دكتور فود" بتهريب المخدرات في منتجاته
اتهم اللبناني "دكتور فود" الذي يعد أحد المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بجرم "التصنيع والاتجار وتهريب المخدرات"، وذلك بعد تحقيقات أولية أجراها قاضي تحقيق في لبنان.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد حدد القضاء اللبناني جلسة لاستجواب المدعى عليه، غداً الاثنين، للوقوف على تفاصيل القضية، واتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وكان جورج ديب المعروف بدكتور فود، تعرض لاتهام مماثل مطلع العام الجاري، بعد ضبط مخدرات في بعض منتجاته، بينما كانت متّجهة نحو تركيا عبر المطار.
وخضع "دكتور فود" حينها للاستجواب، نافياً أن تكون البضاعة التي تم ضبطها عبر مطار رفيق الحريري الدولي عائدة له أو مصنّعة في معامله، بل زعم حينها أن هناك من قلّد منتجاته واستخدم الاسم التجاري لمؤسسته في هذه العملية.
وكانت وسائل التواصل الاعلامي ضجت بأخبار الدكتور فود وزوجته شروق، بعد أن اتهمته عبر البث المباشر بالخيانة والأطعمة الفاسدة.