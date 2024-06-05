مصر تعثر على جثمان السعودي المفقود هتان شطا

أعلنت السلطات المصرية العثور على جثمان المواطن السعودي، هتان شطا، المفقود منذ فترة في القاهرة، مؤكدة أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة الوفاة.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته في القاهرة، تاركًا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب.

وأضاف البيان الذي بثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "أكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته، والتي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".