مصر تعثر على جثمان السعودي المفقود هتان شطا
أعلنت السلطات المصرية العثور على جثمان المواطن السعودي، هتان شطا، المفقود منذ فترة في القاهرة، مؤكدة أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة الوفاة.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته في القاهرة، تاركًا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب.
وأضاف البيان الذي بثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "أكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته، والتي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".
وختم البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المُتوفَّى والسفارة السعودية في البلاد بتفاصيل إجراءات البحث".
وكانت وسائل إعلام وناشطون في المملكة العربية السعودية تداولوا، قبل أيام، نبأ اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان غازي شطا، في مصر منذ نحو شهر.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الشاب هاتان شطا اختفى منذ خروجه من منزله في حي "الرحاب" في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت السفارة السعودية في بيان إنها باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، منذ اليوم الأول لاختفاء "شطا" في القاهرة، والتي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عنه وظروف اختفائه.
وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في القاهرة، قبل أيام، وجود المواطن السعودي، البالغ من العمر 40 عامًا، بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.