قبيل اختفائه.. تفاعل واسع مع "مقابلة إعلامية" للسعودي هتان شطا في مصر

تفاعل مواطنون في المملكة العربية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع فيديو من مقابلة إعلامية لمواطنهم المفقود هتان غازي شطا في مصر، تحدث من خلالها عن إنتاجه أغنية للفنان المصري غاندي.

ونشر هتان شطا، الذي يعرّف بنفسه عبر حسابه على "إنستغرام" بأنه مدرب تنمية بشرية، المقابلة الإعلامية، التي أجراها خلال فعالية في مصر، قبل أسبوع واحد فقط من تاريخ فقدانه، الذي يوافق 22 أبريل/نيسان المنصرم.

وتحدث المفقود السعودي، الذي عرّفت به الإعلامية على أنه "منتج"، عن مشروع فني عبارة عن أغنية مشتركة مع الفنان المصري "غاندي"، مؤكدًا أنّ هناك تعاونًا جديدًا بينهما في المستقبل القريب.