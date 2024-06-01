قبيل اختفائه.. تفاعل واسع مع "مقابلة إعلامية" للسعودي هتان شطا في مصر
تفاعل مواطنون في المملكة العربية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع فيديو من مقابلة إعلامية لمواطنهم المفقود هتان غازي شطا في مصر، تحدث من خلالها عن إنتاجه أغنية للفنان المصري غاندي.
ونشر هتان شطا، الذي يعرّف بنفسه عبر حسابه على "إنستغرام" بأنه مدرب تنمية بشرية، المقابلة الإعلامية، التي أجراها خلال فعالية في مصر، قبل أسبوع واحد فقط من تاريخ فقدانه، الذي يوافق 22 أبريل/نيسان المنصرم.
وتحدث المفقود السعودي، الذي عرّفت به الإعلامية على أنه "منتج"، عن مشروع فني عبارة عن أغنية مشتركة مع الفنان المصري "غاندي"، مؤكدًا أنّ هناك تعاونًا جديدًا بينهما في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت وسائل إعلام عن صور جديدة للسعودي هتان شطا قبل اختفائه بساعات في العاصمة المصرية القاهرة، في حين أصدرت الأجهزة الأمنية في البلاد تعميمًا ببيانات المفقود وصورته، أُرسل إلى كافة المحافظات ومديريات الأمن للبحث عنه.
وقبل اختفائه غادر هتان شطا شقته في منطقة الرحاب شرق القاهرة، للبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر.
وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وجود المواطن السعودي، البالغ من العمر 40 عامًا، بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.
ووفق الأجهزة الأمنية، فقد خرج المواطن السعودي من شقته تاركًا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به.