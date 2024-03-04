اعتقال 3 متهمين باغتصاب سائحة أجنبية في الهند

قالت السلطات الهندية وزوجان إن الشرطة الهندية اعتقلت 3 رجال وتبحث عن 4 آخرين متهمين بمهاجمة السائحين واغتصاب امرأة بشكل جماعي.

وقال بيتامبر سينغ كيروار، مفتش الشرطة في دومكا شرق الهند، السبت، إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبان، يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب.

وأضاف أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها 7 رجال.

وقال الزوجان، اللذان عرّفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا لقناة "أنتينا 3" التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية السبت، إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.

وقال الزوجان إنهما خيّما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم، لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.