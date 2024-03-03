اغتصاب جماعي لسائحة إسبانية يثير غضبا في الهند

أثار تعرّض سائحة إسبانية لاغتصاب جماعي في منطقة نائية شمال شرق الهند، غضبًا عارمًا في نيودلهي، وفق وكالة الأنباء "إيفي".

وقالت الوكالة الإسبانية إن الجريمة وقعت عندما كانت تخيم السائحة برفقة زوجها في المنطقة النائية، فيما تعرَّض الزوج للضرب والتهديد، ما أثار سخطًا ونقاشات واتهامات بين سياسيي الهند.

وكان الزوجان، اللذان يسافران، منذ عدة أشهر، للقيام بجولة في الهند من أقصى الجنوب، نصبا خيمة لقضاء ليلة قرب مركز للشرطة في منطقة دومكا بولاية جهارخاند، بينما هاجمتهم مجموعة من الرجال قرابة منتصف الليل، وفق الوكالة.

ولفتت إلى قول الزوج، وهو مواطن إسباني، في رسالة عبر الفيديو من المستشفى الذي تلقيا فيه العلاج: "هاجمونا في المتجر، وضربونا، ووضعوا سكينًا على حلقي قائلين إنهم سيقتلوننا، واغتصب زوجتي 7 رجال".

فيما أشارت زوجته، وهي مواطنة إسبانية من أصول برازيلية، ظهرت في التسجيل، أنها تعرضت للسرقة أيضًا من قبل الرجال الذين اعتدوا عليها، مؤكدة أن دافعهم الحقيقي كان الاغتصاب، حيث لم يكن لديهم سوى القليل من المال، بحسب "إيفي".