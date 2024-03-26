رفيق علي أحمد يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة تبرئه من مسلسل 2024
قال الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إنه يعمل حاليًّا على كتابة نص مسرحي جديد من تأليفه، حيث يتفرغ له بشكل كامل خلال الأيام الجارية، ويعيش حالة من الاعتكاف لحين إتمامه.
وأشار الممثل اللبناني إلى أنه لا يتابع أي أعمال درامية من المعروضة خلال موسم دراما رمضان الجاري بسبب تركيزه على كتابة نصه المسرحي، على الرغم من حضوره ببطولة الجزء الثاني من مسلسل مواطنته اللبنانية النجمة نادين نسيب نجيم بمسلسل "2024"، الذي يبدأ عرضه اليوم في النصف الثاني من شهر رمضان.
وعن أخبار تبرُّئه من مسلسل "2024"، قال: "طوال مسيرتي الفنية لم أتحدث بالسوء عن أي عمل فني شاركت به خصوصا أنني أدرس أعمالي وتفاصيلها، وحينما أقبل فيكون ذلك عن قناعة بما أقوم به وبالتالي طالما أنا مقتنع، وقبلت التجربة فلا يمكن أن أعود كي أبدي الملاحظات، عادة أكون مقتنع بنسبة مائة بالمائة بالعمل قبل أن أقبله سواء نجح أو فشل لاحقا".
وعن سبب انتشار الشائعات قال: "ربما حصل ذلك عندما كنت بمهرجان الجونة السينمائي منذ شهور، حيث تم سؤالي وقتها عن مشاركتي بمسلسل 2024، ولم يكن هناك اتفاق نهائي بيني وبين الإنتاج، ولم أكن قد اتخذت قراري بعد، وهذا هو التصريح الوحيد الذي أطلقته قبل اتخاذ قرار المشاركة بالعمل".
وأضاف "وقتها كان هناك بداية حديث عن المشاركة في مسلسل 2024، ولم نكن مستقرين على أي شيء يخص حضوري، ومن الطبيعي ألا أتحدث عن عمل وقتها لم أكن أشارك به".
وتابع "لا أقحم نفسي بالقال والقيل سواء بالمسلسلات أو بأي أشياء أخرى، خصوصا التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبسؤاله عن رؤيته لوضع الدراما اللبنانية هذا العام وقلة الأعمال المعروضة مقارنة بسنوات سابقة، أوضح "هذا العام بالتحديد لم أتابع أي أعمال درامية أو أركز في أي تفاصيل أخرى بسبب تركيزي الكامل على كتابة النص المسرحي الجديد، فحينما أدخل في الكتابة لا أتابع شيئا على الإطلاق".
الجدير بالذكر أن مسلسل 2024 هو الجزء الثاني من المسلسل البوليسي التشويقي الشهير الذي قدمت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجزء الأول منه بعنوان 2020، وشاركها بطولته الفنان السوري قصي خولي بعمل مكون من 30 حلقة.
ويشارك في المسلسل إلى جانب نادين نجيم ورفيق علي أحمد كل من: محمد الأحمد، ووسام صليبا، وطوني عيسى، والعمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.