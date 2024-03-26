رفيق علي أحمد يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة تبرئه من مسلسل 2024

قال الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إنه يعمل حاليًّا على كتابة نص مسرحي جديد من تأليفه، حيث يتفرغ له بشكل كامل خلال الأيام الجارية، ويعيش حالة من الاعتكاف لحين إتمامه.

وأشار الممثل اللبناني إلى أنه لا يتابع أي أعمال درامية من المعروضة خلال موسم دراما رمضان الجاري بسبب تركيزه على كتابة نصه المسرحي، على الرغم من حضوره ببطولة الجزء الثاني من مسلسل مواطنته اللبنانية النجمة نادين نسيب نجيم بمسلسل "2024"، الذي يبدأ عرضه اليوم في النصف الثاني من شهر رمضان.

وعن أخبار تبرُّئه من مسلسل "2024"، قال: "طوال مسيرتي الفنية لم أتحدث بالسوء عن أي عمل فني شاركت به خصوصا أنني أدرس أعمالي وتفاصيلها، وحينما أقبل فيكون ذلك عن قناعة بما أقوم به وبالتالي طالما أنا مقتنع، وقبلت التجربة فلا يمكن أن أعود كي أبدي الملاحظات، عادة أكون مقتنع بنسبة مائة بالمائة بالعمل قبل أن أقبله سواء نجح أو فشل لاحقا".