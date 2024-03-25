هل مسلسل "تاج" مقتبس من فيلم "أوغاد مجهولون"؟

ويقول منتقدون إن مسلسل "تاج" هو نسخة سورية عن فيلم "أوغاد مجهولون"، في حين كان "عاصي الزند"، الذي اشترك فيه أيضًا كل من أبو سعدة والبرقاوي، مأخوذًا عن فيلم "جانغو الحر".

وأضافوا "أن الكاتب في كل عام يأتي بفيلم لتارانتينو، يفككه، ثم يعيد بناءه من جديد على شكل مسلسل"، لافتين إلى أن ذلك يظهر على مستوى الحبكة والحدث، وحتى على مستوى بناء الشخصيات، إنه نسخ لصق، ولمن يريد التأكد فليشاهد الفيلم من بطولة براد بيت، وللصدفة أنه يحكي عن نفس المرحلة التاريخية".

وأوضحوا أن الفيلم يتحدث بمجمله عن خطة يضعها الأمريكيون اليهود لاغتيال القادة النازيين المحتلين لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، بعد قيام الأخيرين بأفعال وحشية تهدف إلى طرد اليهود وقتلهم، ومنهم القناص السادي "العقيد هانز لاندا".