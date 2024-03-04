بعد "الهيبة".. منى واصف وتيم حسن يلتقيان في مسلسل "تاج"

كشف البرومو الترويجي لمسلسل "تاج" الذي نشره المخرج سامر البرقاوي، السبت، عن عودة الفنانة السورية منى واصف لمشاركة مواطنها تيم الحسن، في عمل جديد.

ورغم عدم الإعلان عن مشاركة منى واصف رسمياً، في مسلسل "تاج"، إلا أن جملة صغيرة في البرومو الترويجي، لفتت الانتباه إليها كإحدى بطلات العمل.

وتقول منى واصف في الجملة تلك بصوتها المبحوح: "عملوا هالشي كرمالنا كلياتنا.. كرمال كرامتنا.. ولا حدا بهالبلد تنكسر عينو قدام غريب".

ويأتي مسلسل "تاج" كتعاون جديد بين الفنانة منى واصف والمخرج سامر البرقاوي بعد سلسلة "الهيبة" التي تم تصويرها في لبنان، وبسبب تفرغها للمسلسل ابتعدت عن الأعمال الدرامية السورية لمدة ستة أعوام.

وتلعب منى واصف في "تاج" دور سيدة سبعينية تنتمي إلى الشعب، تحثُّ الثُّوار على الوقوف في وجه الاحتلال الفرنسي وتعنُّتِه.

ويبدو من برومو المسلسل أن زوجة "تاج" ممرضة في المستشفى ولها منه ابنة احتفظ هو بحضانتها بعدما حصل خلاف بينه وبين والدها عميل الفرنسيين.

لا نعلم إن كانت ثنائية الأم والابن التي تمت بين واصف وحسن في مسلسل "الهيبة" بأجزائه الخمسة والفيلم المشتق منه، ستتكرر في "تاج"، لكن من المؤكد أنهما في الصف الوطني ذاته.

يذكر أن واصف ستظهر في الموسم الرمضاني المقبل بعمل آخر إلى جانب مسلسل "تاج"، هو عمل "أغمض عينيك" تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، وإخراج مؤمن الملا.

وتتشارك بطولته مع مجموعة من الفنانين السوريين نذكر منهم فايز قزق وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري.