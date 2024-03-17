مسلسل "تاج".. حلبة صراع مزدوجة بين الذات والبلاد

يتناول مسلسل "تاج" تاريخ دمشق في أربعينيات القرن الماضي على شكل مادة درامية دسمة، وتوثيقه بشكل ناجح، ليتحول التوتر الذي تعيشه المدينة في ظل الاحتلال الفرنسي آنذاك، إلى صراع بين الذات والبلاد.

والمسلسل من تأليف الكاتب السوري عمر أبو سعدة، ويُنشئ حكاية أحداثها ابنة حقيقية لذاك الزمن، وأبطالها تسري في عروقهم وأرواحهم ملامح التغييرات والضغوطات والفوران الذي أصاب دمشق في تلك الحقبة التاريخية.

لا شيء مستقر في عاصمة سوريا، والتوتر الذي تعيشه المدينة في ظل الاحتلال الفرنسي ينسحب على أبنائها، الأمر الذي يصوره العمل الدرامي الذي أخرجه سامر البرقاوي.