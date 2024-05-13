"القوارص" يودي بحياة 4 أشخاص في تونس

ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، إلى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية لثمنها المنخفض مقارنة بالخمور.

وكشف المصدر القضائي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات من الحالات السبع، السبت، فيما سجلت أمس الأحد، وفاة الشخص الرابع.

وأوضح الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، أنّ الأشخاص الثلاثة الآخرين يمكثون بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، منهم اثنان حالتهما مستقرة والثالث في قسم العناية المركزة.

وجرى اعتقال الشخص الذي يشتبه في أنه قد زودهم بمادة "القوارص"، كما تمَّ التحفّظ على كمية من هذه المادة لعرضها على الاختبار للتثبّت مِن إمكانية خلطها بمادة أخرى سامة، حسب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

وسبق أن أودت هذه المادة بأرواح عدد من التونسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2021 أعلنت السلطات الصحية في تونس مصرع خمسة أشخاص وإسعاف 25 آخرين بسبب تسمم مماثل.