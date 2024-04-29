وفاة طبيبة وإصابة 28 بالتسمم جراء تناول كحول مغشوشة في إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، الأحد، بوفاة طبيبة وتسمم 28 طبياً بسبب تناولهم كحولاً مغشوشة في مدينة شيراز جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه "بعد إقامة حفل في إحدى الحدائق المحيطة بمدينة شيراز، أصيب 28 طبيبًا بالتسمم فيما توفيت طبيبة بسبب تناولهم الكحول المغشوشة وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأشار المصدر إلى أن "هناك معلومات عن إصابة العديد من الأطباء بالفشل الكلوي"، مؤكداً "وفاة طبيبة فيما دخل طبيب آخر في حالة غيبوبة".

وأكد المصدر أن "السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على بائع هذه المشروبات الكحولية محلية الصنع في شيراز".