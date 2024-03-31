"شاعر المليون".. من هو فلاح البدري الذي تعرض للاغتيال في العراق؟

أنهت رصاصة، فجر اليوم الأحد، حياة الشاعر العراقي فلاح البدري، وكتبت البيت الأخير في مسيرة فنان أجمع الكثيرون على محبته.

وفلاح البدري، البالغ من العمر 53 عاما، ولد في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وذاع صيته بين محبي الشعر الشعبي والنبطي.

وشارك البدري مرات عدة في مسابقة شاعر المليون، في أبوظبي، وحاز على اللقب.