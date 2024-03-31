العراق.. ما حقيقة اغتيال الشاعر فلاح البدري؟

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل فجر اليوم، أنباء عن اغتيال الشاعر فلاح البدري من قبل مسلحين قرب علوة الخضار القديمة وسط محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونشر ناشطون وصفحات عراقية على منصة إكس، مقطع فيديو يعتذر إرم نيوز عن نشره، يظهر رجلا مضرجا بدمائه بعد إصابته برصاصة بالرأس، قال الناشطون إنه الشاعر البدري.

ولم يتسن التحقق من صحة المقطع المتداول إن كان يعود للشاعر العراقي المعروف، فيما لم يصدر بعد أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي حادثة الاغتيال.

وفي منشور لأحد أقرباء الشاعر العراقي، أكد تعرض "عمه" للاغتيال على يد مسلحين في الناصرية.

وقال حساب باسم "حيدر هاشم" على فيسبوك "اغتيالات الناصرية لاتنتهي عمي الشاعر فلاح البدري في ذمة الله".