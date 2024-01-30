دعما للهوية الوطنية.. توجه مغربي بتقليص عرض المسلسلات التركية

تطوير الدراما والسينما

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، كشف أنّ القناة الأولى (حكومية) لم تعد تبث المسلسلات المدبلجة، بينما تم تقليص نسبة بثها على مستوى القناة الثانية (حكومية) إلى 6%، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الدراما والسينما الوطنيتين.

من جانبه، قال الناقد السينمائي، محمد باكريم، إن الإنتاجات الدرامية المحلية عندما تدخل في المنافسة مع إنتاجات أجنبية؛ فالدراما المحلية تحقق دائما المرتبة الأولى، ولنا في الأعمال التي تعرض في شهر رمضان خير دليل على ذلك.

وأضاف باكريم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن دعم حضور الإنتاجات الدرامية الوطنية، يجب أن يدخل في سياق شامل يرتبط بسياسة حكومية تدعم الثقافة بصفة عامة، وفي مجال السمعي البصري بشكل خاص.

إنتاج أعمال درامية وطنية

ورأى الناقد السينمائي، أن الحضور البارز للإنتاجات الأجنبية يمكن أن يكون محفزا لتطوير الإنتاج الدرامي الوطني؛ خاصة على مستوى إعادة تأهيل شركات الإنتاج وتحويلها لمقاولات حقيقية للإنتاج السمعي البصري، وإعادة الاعتبار للمؤلفين وكتاب السيناريو.

وشدد على أن توسيع حضور الإنتاجات الدرامية الوطنية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار منحى موضوعيا، يتمثل في أن تركيا هي الدولة الثانية المصدرة للمسلسلات الدرامية بعد الولايات المتحدة، ولا تنحصر إنتاجات الدراما التركية في محيطها الثقافي في العالم العربي الإسلامي أو آسيا الوسطى فحسب، بل تتعداها إلى خريطة واسعة جدا.