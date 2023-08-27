العراق.. السجن 15 عامًا لقاتلة الطفل موسى

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 15 عامًا على قاتلة الطفل موسى ولاء البالغ 7 أعوام، لضلوعها بالتعنيف المفضي إلى الموت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها على عذراء الجنابي عن جريمة تعنيفها ابن زوجها عن طريق الضرب باليد، وأدوات المطبخ، ورطم رأسه بالجدار؛ ما أدى إلى إصابته بتندبات أفضت إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف".

وأضافت الوكالة، أن "الحكم صدر وفقًا لأحكام المادة 410/ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، واستنادًا لأحكام المادة 182/أ الأصولية".