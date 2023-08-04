اعترافات صادمة لقاتلة الطفل العراقي "موسى"

وأضافت أنها ضربته مرة ضربة قوية ليصطدم رأسه بيد الباب ليُشجَّ رأسه، نافية مشاركة أحد آخر لها بتعذيب الطفل، معترفة بأنها قتلته تعذيبًا.

وأكدت أن الطفل "موسى" كان يناديها بـ "ماما".

وذكر الطفل "أحمد" شقيق المجني عليه "موسى"، أن الجانية ضربت الطفل بسكين ووضعت مِلحًا في عينه، وأحرقت يديه على الغاز، واستمرت بضربه حتى تُوفي، مبينًا أنه أخبر القاتلة بأن شقيقه مات، لكنها استمرت في ضربه.

وبين الطفل "أحمد" أنه تعرَّض للضرب من الجانية، وكانت آثار الضرب تظهر عليه وعلى شقيقه، لكن والده لم يكن يسألهما عن أسباب هذه العلامات، وكانت أحيانًا تضربهما والوالد كان يضربهما أيضًا.

وأشار إلى أنه أخفى قطعة خشب تستخدم لحك الظهر كان يُعذَّبُ بها شقيقه خلف الثلاجة حتى لا تستخدمها في تعذيبه، موضحًا أنه لا توجد خشبة في المنزل إلا وكسرتهاعلى ظهر شقيقه "موسى"، واستخدمت السكين كذلك.

وبين أنه بعد التعذيب الشديد تحولت عينا "موسى" إلى اللون الأبيض، واستمرت الجانية في ضربه وهو جثة هامدة، معتقدة أنه كان يُمثّل، ليحاول "أحمد" أن يوقظ شقيقه باستخدام الماء لكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن الجانية استمرت بممارسة حياتها الطبيعية، وأعمال المنزل، رغم أن الطفل "موسى" قد فارق الحياة، لافتًا إلى أن الحادثة حصلت الساعة 11 صباحًا.