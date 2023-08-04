اعترافات صادمة لقاتلة الطفل العراقي "موسى"
نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد فيديو لاعترافات زوجة الأب التي قتلت الطفل "موسى" في العراق، وهي جريمة أحدثت صدمة، وتصدرت الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الجانية إنها ضربته على رأسه ليسقط أرضًا بعد اصطدامه في الحائط، مبينة أن لديها قطعة خشب تستخدم لحك الظهر كانت تضرب الطفل "موسى" بها كثيرًا، إضافة إلى أدوات المطبخ المعدنية.
وأضافت أنها ضربته مرة ضربة قوية ليصطدم رأسه بيد الباب ليُشجَّ رأسه، نافية مشاركة أحد آخر لها بتعذيب الطفل، معترفة بأنها قتلته تعذيبًا.
وأكدت أن الطفل "موسى" كان يناديها بـ "ماما".
وذكر الطفل "أحمد" شقيق المجني عليه "موسى"، أن الجانية ضربت الطفل بسكين ووضعت مِلحًا في عينه، وأحرقت يديه على الغاز، واستمرت بضربه حتى تُوفي، مبينًا أنه أخبر القاتلة بأن شقيقه مات، لكنها استمرت في ضربه.
وبين الطفل "أحمد" أنه تعرَّض للضرب من الجانية، وكانت آثار الضرب تظهر عليه وعلى شقيقه، لكن والده لم يكن يسألهما عن أسباب هذه العلامات، وكانت أحيانًا تضربهما والوالد كان يضربهما أيضًا.
وأشار إلى أنه أخفى قطعة خشب تستخدم لحك الظهر كان يُعذَّبُ بها شقيقه خلف الثلاجة حتى لا تستخدمها في تعذيبه، موضحًا أنه لا توجد خشبة في المنزل إلا وكسرتهاعلى ظهر شقيقه "موسى"، واستخدمت السكين كذلك.
وبين أنه بعد التعذيب الشديد تحولت عينا "موسى" إلى اللون الأبيض، واستمرت الجانية في ضربه وهو جثة هامدة، معتقدة أنه كان يُمثّل، ليحاول "أحمد" أن يوقظ شقيقه باستخدام الماء لكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن الجانية استمرت بممارسة حياتها الطبيعية، وأعمال المنزل، رغم أن الطفل "موسى" قد فارق الحياة، لافتًا إلى أن الحادثة حصلت الساعة 11 صباحًا.
وأشار إلى أن والده عاد إلى المنزل الساعة 3 عصرًا، ليكتشف جثة "موسى"، حيث قال لزوجته إنه مات، فترد: اذهبْ وادفنه، بكل برود، ولم يفعل الوالد أي شيء، حيث اتهم "أحمد" والده باصطناع البكاء على شقيقه "موسى" دون أن يذرف دمعة عليه.
وأوضح أن معاملتها لابنيها الآخرين تختلف عن طريقة معاملتها له ولشقيقه المتوفَّى، عازيًا السبب لكرهها لوالدتهما.
وبرر سبب ارتداء شقيقه موسى الملابس الشتوية بأن الهدف من ذلك إخفاء آثار التعذيب، مطالبًا بإعدام قاتلة شقيقه.
وظهرت في الفيديو أيضًا والدة الطفل "موسى" التي قالت إنها كلما كانت تتقدم بطلب حضانة كان والد الطفل يهدد بقتلها هي وطفليها.
وبين مدير مكافحة الإجرام في بغداد اللواء خالد عبود إبداي، أن القضاء العراقي فتح قضية تحقيق مستقلة ضد والد الطفل "موسى" كونه ضرب الطفل، وغض الطرف عن ضرب زوجته له.