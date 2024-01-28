نجوم يوتيوب يخطفون الأضواء في معرض القاهرة للكتاب (صور)

وكانت الدورة الماضية من المعرض قد شهدت ضجة مماثلة أحدثها عدد من " المؤثرين"، أبرزهم يحيى عزام ومحمد عصمت اللذان اشتركا في تأليف رواية "مركب عم جابر"، وعلي غزلان في كتابه "أشطر فاشل" الذي ينتمي إلى عالم التنمية البشرية، واليوتيوبر محمد طاهر في كتابه " فيلم في الخمسينة"، الذي يتضمن مراجعته لعدد من الأفلام.

بين السطحية والقبول

واستطلعت "إرم نيوز" آراء عدد من المثقفين والأدباء حول تلك الظاهرة، فقال الكاتب واختصاصي علم النفس محمود عطية إن ما يحدث يعبّر عن حالة من السطحية والفراغ لدى الأجيال الجديدة؛ لأن تلك المؤلفات التي تثير ضجة من هذا النوع في معارض الكتاب ركيكة المضمون ولا تبني وعيا أو استنارة.

وأكد الروائي والباحث مصطفى عبيد أن قراء كتب مشاهير السوشيال ميديا هو جمهور دون العقد الثاني من العمر، ولم ينضج بعد وتقوم ثقافته على السماع والانبهار، أما دور النشر فتتكالب على هؤلاء المؤثرين بحثا عن زيادة المبيعات بصرف النظر عن قيمة المضمون.

ولا يرفض الكاتب الشاب محمد البرمي تلك الظاهرة، لكنه يتحفظ على "الرغبة المحمومة" لدى عدد من نجوم السوشيال ميديا في الحصول على لقب "كاتب" أو "مؤلف"، معتمدين فقط على شهرتهم لدى الشباب صغير السن، من دون أن يتعبوا أنفسهم في تقديم مضمون جاد ومختلف في مؤلفاتهم التي تثير كل هذه الضجة.